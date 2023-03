Gli studenti della scuola media di Stintino in visita alla località di Fiume Santo, nel territorio di Sassari, un'uscita didattica ambientale inerente al progetto "Genera" per l'osservazione dal vivo di pale eoliche, del complesso termoelettrico e degli impianti di fotovoltaico.

Il Comune di Stintino è partner del progetto “Genera”, coordinato dall’Universitat Politecnica de Valencia e finanziato dalla Commissione Europea. Un piano che assisterà e accompagnerà le autorità pubbliche nella trasformazione del contesto energetico delle regioni europee, al fine di facilitare una rapida transizione verso un'economia de-carbonizzata e sostenibile.

L'obiettivo di Genera è duplice ed è finalizzato in primo luogo a stabilire un quadro di misure green per l'attuazione delle agende di transizione energetica nei comuni delle isole turistiche, assistendoli lungo l'intero percorso, dalla creazione dell'agenda all'attuazione delle misure e al coinvolgimento della popolazione residente e turistica attraverso campagne di divulgazione. In secondo luogo, promuovere l'attuazione di misure di monitoraggio energetico per quantificare l'evoluzione del processo.

