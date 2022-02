Ricerche ancora in corso da parte della polizia per rintracciare Gavinuccio Canu, il cantautore sassarese scomparso da due giorni dall’abitazione della frazione di Li Punti dove risiede con il padre.

La trasmissione televisiva di RaiTre “Chi l’ha visto”, condotta da Federica Sciarelli, ha dato spazio e voce all’appello lanciato da parenti e amici per ritrovare l’artista 56enne, di cui non si hanno notizie da martedì pomeriggio dopo che si è allontanato di casa.

“Non riusciamo a spiegarci la scomparsa di Gavinuccio” dichiarano gli amici -. “Forse è preoccupato per un problema di salute, ma faccia sapere alla famiglia che sta bene”.

Il 56enne, alto un metro e 55 centimetri, è stato visto per l'ultima volta martedì 8 febbraio, mentre alla mattina camminava nella zona compresa fra piazza Santa Maria e via Piandanna con indosso un giubbotto in pelle e cappello nero, una sciarpa rossa e occhiali da vista con montatura nera.

Intorno alle 12, Gavinuccio Canu è uscito di casa senza fare più rientro, lasciando il suo cellulare nella sua stanza.

Nel pomeriggio alcuni testimoni raccontano di averlo visto a Sassari nella zona di Piandanna seduto su un muretto nei pressi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

