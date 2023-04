Una refurtiva del valore di 15mila euro è stata recuperata dalla Squadra Mobile di Sassari.

Il furto era avvenuto lo scorso 18 marzo in spiaggia ad Aglientu. Vittime, alcuni turisti svizzeri che, dopo qualche ora trascorsa al mare, hanno trovato la loro auto svaligiata.

Il modus operandi dei ladri è ormai collaudato: aspettano che le vittime si allontanino dalle macchine parcheggiate, poi forzano gli sportelli o spaccano i finestrini.

I turisti, in questo caso, sono stati derubati di diverse apparecchiature elettroniche, tra cui computer, iPad, Nintendo console, fotocamere, indumenti, orologi, Apple Watch e altro, per un valore economico di oltre 15.000 euro. Il gruppo era formato da giornalisti che avevano archiviato l’intero lavoro scientifico svolto in quasi un anno di permanenza in Sardegna.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato subito le indagini e hanno geolocalizzato alcuni dei dispositivi, individuati a Sassari. Hanno quindi ricostruito il tragitto percorso dai malviventi, i quali dalle spiagge di Aglientu si sono spostati alla zona industriale di Sassari, percorrendo delle strade in cui sono presenti svariati negozi di riparazione di telefonini.

L’ipotesi investigativa seguita è stata quella per cui i ladri o i ricettatori hanno tentato di forzare le chiavi di accesso agli apparati elettronici nei negozi, consentendo così la geolocalizzazione.

Passati al setaccio tutti i luoghi per nascondere la refurtiva, hanno identificato i presunti ladri.

(Unioneonline/s.s.)

