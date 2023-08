Due furti in poche ore: 31enne prende di mira un paio di macchine, ieri sera, e stamattina si ritrova in tribunale a Sassari nel processo per direttissima.

A fermare il sassarese la polizia locale intervenuta dopo aver notato l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, camminare con una sacca di valore per le vie del centro. Una volta fermato dagli agenti questi ha tentato la fuga senza andare però molto lontano. Le verifiche successive hanno portato alla scoperta dei furti compiuti nelle vetture, tra i giardini di via Tavolara e un parcheggio vicino a viale Mancini, per un ammontare complessivo di alcune centinaia di euro.

Nel procedimento di oggi il pm Ermanno Cattaneo ha chiesto per il 31enne, difeso dall’avvocata Tina Lunesu, l’obbligo di dimora. Alla fine la giudice Claudia Sechi ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Stesso destino anche per un 19enne algherese, pure lui comparso in un’altra direttissima di oggi, sorpreso ieri dalla polizia di Stato nella città catalana all’interno di un camper di turisti nel porto. Qui avrebbe preso un orologio prima di essere subito fermato dagli uomini della volante. Il giovane era difeso dall’avvocato Danilo Mattana.

