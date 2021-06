La polizia locale di Sassari incastra e multa ben 76 incivili, pizzicati a gettare rifiuti illegalmente grazie alle immagini delle “foto-trappole” installate sul territorio.

Si tratta nella maggior parte dei casi di persone provenienti da altri Comuni, giunti nel territorio sassarese apposta per buttare la propria immondizia.

Ma gli agenti del nucleo di Polizia ambientale del Comando di via Carlo Felice, visionando ben 83.528 fotogrammi nella memoria delle telecamere, sono riusciti a rintracciarli.

Nei guai sono finiti anche un trentina di utenti sassaresi, che nonostante la comodità del servizio di ritiro porta a porta, hanno buttato i loro rifiuti altrove, in barba alle regole e al decoro.

Le sanzioni sono scattate non solo per utenze private, ma anche per commercianti e ristoratori.

Infine la Polizia locale, sempre grazie alle foto-trappole, è riuscita a scovare anche gli autori di una discarica abusiva creata in una zona di sant’Orsola, quasi in aperta campagna, che da tempo era sotto controllo proprio per abbandono indiscriminato di rifiuti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata