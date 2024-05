Allarme questa mattina a Usini, all’incrocio tra via Canelles e via Marconi, per una fuga di gas.

La sostanza, la cui presenza risultava percepibile anche a metri di distanza, fuoriusciva da una tubazione tranciata accidentalmente da un escavatore al lavoro sulla sede stradale.

Intervenuto per fermare la perdita il Nucleo speciale NBCR dei vigili del fuoco del Comando di Sassari.

Nessun coinvolgimento per abitazioni ed attività commerciali.

(Unioneonline/v.l.)

