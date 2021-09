Si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari, il 58enne di Porto Torres rimasto gravemente ferito nel terribile impatto avvenuto sabato sera sulla strada provinciale 42. In coma farmacologico, la prognosi resta riservata.

A bordo della Fiat Punto rossa, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la strada dei “Due Mari”, nel territorio di Porto Torres, ha invaso la corsia opposta provocando un frontale contro un furgone Volkswagen che a sua volta ha urtato una Bmw.

Un tamponamento a catena che ha causato quattro feriti con politrauma. Il più grave il conducente della Punto che è stato immediatamente trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale di Sassari.

L’uomo aveva riportato traumi in varie parti del corpo. Uno dei ragazzi svizzeri a bordo del furgone ha subito una frattura scomposta all’arto superiore destro, mentre una ragazza, il passeggero della Bmw, ha riportato ferite lievi. Il traffico era rimasto bloccato per circa tre ore per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la strada e ai carabinieri di Porto Torres di effettuare i rilievi.

