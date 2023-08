Francesca Michielin ad Alghero, oggi mercoledì 2 agosto, alle 21.30 in Largo Lo Quarter, nel cuore del centro storico con L’estate dei Cani Sciolti, versione live dell’ultimo progetto discografico. È la prima affascinante e attesissima tappa del Festival Abbabula 2023 nella sua corsa verso l’estate dei suoi 25 anni.

L’apertura del concerto sarà affidata a Vanessa Bissiri (20.45), cantautrice nata in Sardegna, al suo esordio come solista. Biglietti ancora disponibili all’acquisto al botteghino all’ingresso Lo Quarter a partire dalle ore 19 e in prevendita online nelle biglietterie del circuito TicketOne e fisicamente presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero.

