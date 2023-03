Al via la fase delle consultazioni pubbliche sul progetto di Ep Produzione che intende realizzare il primo impianto fotovoltaico flottante, da installare di fronte al porto industriale di Porto Torres.

L’impianto fotovoltaico off-shore in progetto sarà installato al di fuori della diga foranea del porto industriale di Porto Torres, avrà un’estensione di circa 30 ettari di pannelli solari, interamente a mare, e verrà connesso tramite cavidotto alla sottostazione (FS Olio a 150 kV), ubicata in località Cabu Aspru, nel comune di Sassari, all’interno del perimetro della centrale termoelettrica gestita dalla Fiume Santo S.p.A.

La società proponente appartiene al gruppo ceco dell’energia Eph che gestisce la centrale elettrica a carbone di Fiume Santo, concessionaria della diga foranea e di una banchina per l’attracco delle navi carboniere per l’approvvigionamento dell’impianto. La documentazione per le osservazioni nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale era stata depositata presso il Ministero dell’Ambiente ed è attualmente in attesa dei pareri richiesti.

L’impianto fotovoltaico galleggiante potrà essere accoppiato ad un sistema di stoccaggio del tipo a batterie, con capacità di accumulo fino a 200 megawatt/h da realizzarsi all’interno della centrale termoelettrica di Fiume Santo.

© Riproduzione riservata