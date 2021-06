Le foto-trappole installate nei pressi dei cassonetti di periferia hanno fatto nuove vittime. Sono gli incivili che gettano i rifiuti fuori da ogni regola e che sono stati filmati dalle telecamere del settore Ambiente, istantanee che poi vengono analizzate dalla compagnia barracellare di Alghero. In arrivo per loro pesanti sanzioni.

La maggior parte dei responsabili è risultata composta da residenti del centro che godono del servizio di ritiro porta a porta ma che decidono di conferire nei cassonetti di strada a servizio dei soli residenti nell’agro.

“Ma tra gli incivili c’è anche qualche utenza non domestica – avvertono dagli uffici comunali - che riempie i cassonetti destinati ai residenti invece di usufruire del servizio porta a porta a loro dedicato oltre a tutti i servizi integrativi attivati (isole itineranti e apertura giornaliera e anche domenicale dell’Ecocentro)”.

I prossimi controlli riguarderanno la zona periurbana denominata Calabona-Argentiera e Valverde, dove insiste una batteria cassonetti in area privata, per cui l’ Amministrazione, per soddisfare le richieste dei residenti e porre fine allo scempio, sta ipotizzando le soluzioni più idonee.

© Riproduzione riservata