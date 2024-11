La Sardegna alle prese con i disagi nel traffico marittimo causati dal maltempo.

Il vento di ponente che soffia con intensità nelle ultime ore, con raffiche di circa 50 chilometri orari, ha costretto la compagnia Tirrenia a cambiare rotta.

La nave Moby Tommy partita da Genova ieri sera, martedì 19 novembre, in direzione Porto Torres, con cambio finale di destinazione per le condizioni meteo marine avverse, è stata dirottata questa mattina nello scalo di Olbia, considerato più riparato dal forte vento. Dalla banchina Isola Bianca, oggi 20 novembre, il traghetto Moby ha lasciato gli ormeggi per dirigersi verso lo scalo ligure.

La decisione di dirottare la nave ad Olbia è stata presa per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi, evitando situazioni di rischio in mare aperto. Le compagnie di navigazione hanno dovuto riorganizzare le proprie operazioni per adattarsi alle condizioni meteo avverse. Nelle ore successive è previsto un peggioramento delle previsioni meteorologiche che continuano a segnalare la persistenza del forte vento di ponente.

