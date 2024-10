Un forte temporale si è abbattuto nella città di Alghero, creando disagi in particolare nel centro e sul lungomare.

Allagamenti in via Lido, bloccata al traffico veicolare per ragioni di sicurezza. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco intervenuti a causa di tombini saltati e strade trasformate in fiumi in piena. I fulmini hanno solcato il cielo della città creando allarme tra i residenti. Scariche elettriche che se arrivano a terra possono provocare incendi o caduta di alberi.

In allerta la Protezione civile locale con gli uomini della Compagnia barracellare e del Corpo forestale in primo piano. Gli allagamenti hanno interessato anche l'ex mercato di ortofrutta dove era in corso una manifestazione culturale. Le previsioni annunciano forti acquazzoni e bombe d'acqua nella notte che potrebbero causare danni

