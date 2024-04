«Voglio rassicurare tutti sull’attività della Fondazione Alghero: non ci sarà alcuna interruzione rispetto al calendario di eventi già programmato, anzi se ne aggiungeranno di nuovi». Il sindaco Mario Conoci, dopo aver azzerato il Cda dell’ente che gestisce l’intero patrimonio culturale del territorio algherese, ha convocato oggi una conferenza stampa per fare chiarezza in merito alle motivazioni che lo hanno spinto, pochi giorni fa, a firmare il decreto di revoca dell’incarico di direttore e presidente della Fondazione nei confronti di Andrea Delogu, che è anche il coordinatore cittadino di Forza Italia.

«Non è un fatto politico, – ha tenuto a precisare il sindaco – è venuto meno il rapporto di fiducia anche perché sono stati assunti alcuni atti amministrativi sui quali pure il Comitato di governance ha rilevato delle incongruità». Presente l’assessore al Turismo Alessandro Cocco che ha certificato la buona salute della Fondazione Alghero, «strutturata in maniera solida».

Non sono servite le memorie difensive depositate da Delogu il 19 aprile scorso a fugare i dubbi. «Ci sono stati indennità e assunzioni», ha incalzato il sindaco Conoci, «non potevo girare la testa dall'altra parte». Problemi anche per il doppio incarico di Delogu, presidente ma anche direttore pro tempore. «Oltre due anni fa l'Anac aveva evidenziato la necessità di bandire il concorso per la figura del direttore», ha aggiunto il primo cittadino, «le partecipate non sono delle repubbliche a parte». A giorni sarà nominato un nuovo Cda della Fondazione Alghero che dovrà occuparsi di una questione di vitale importanza per l'ente: il futuro della Grotta di Nettuno, finita sotto la tagliola della Direttiva Bolkestein. La concessione pubblica scadrà a dicembre, dopodiché il gioiello carsico potrebbe andare in mano ai privati. «Ho già scritto alla Regione, è una battaglia di tutti», ha avvertito Conoci, in allarme per il sito principe del territorio, in grado di incamerare oltre due milioni di euro l'anno grazie alle visite.

