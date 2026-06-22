È iniziata nel migliore dei modi la quattro giorni dei Focs de Sant Joan 2026, organizzata dalla Pro Loco Alghero. La terza edizione del Palio Sant Joan di Vela Latina e Le Vele per il Verdi - Festa della Musica 2026 hanno richiamato tantissime persone sul lungomare di San Giovanni, dove gli stand dedicati all'artigianato e alle eccellenze enogastronomiche stanno animando le serate della manifestazione. Ora cresce l'attesa per l'appuntamento più atteso della festa: domani, martedì 23 giugno, il tradizionale rito del comparatico e il suggestivo salto del fuoco sulla spiaggia di San Giovanni.

Ad aprire il programma è stato, sabato 20 giugno, il Palio Sant Joan di Vela Latina, che ha visto sfidarsi dodici equipaggi in rappresentanza dei quartieri e delle borgate cittadine. Ad aggiudicarsi la regata è stata la vela Annina 1920, assegnata al Centre Històric, della Lega Navale Italiana di Alghero e condotta da Franco Paddeu. Al secondo posto si è classificata Penelope, in rappresentanza di Maristella, con Marco Fois al timone. Terza Luchianna, affidata al quartiere La Pivarada e condotta da Pietro Garroni. La giornata si era aperta con l'alzabandiera allo Scalo Tarantiello e la benedizione degli equipaggi, prima della partenza della regata, ormai diventata uno degli appuntamenti più sentiti della manifestazione perché capace di unire tradizione marinara, spirito di appartenenza ai quartieri e passione per il mare.

Il Palio Sant Joan di Vela Latina è organizzato dall'ASD Circolo Il Marinaio Alghero, dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero e dal Comitato di Quartiere La Pietraia, con il contributo dei quartieri, delle borgate, dei Centri Commerciali Naturali e degli armatori che mettono a disposizione le proprie imbarcazioni. Dopo il partecipato "terzo tempo" ospitato nella sede della Lega Navale, la festa si è spostata sul palco di San Giovanni per la cerimonia di premiazione alla presenza degli organizzatori e delle istituzioni. Momento particolarmente emozionante è stata la consegna di un riconoscimento a Giovannino Frulio, 93 anni, ultimo storico maestro d'ascia del Forte della Maddalenetta. La serata è poi proseguita con l'esibizione della Chitarreria e con il concerto dei Queen in Rock- A Magic Tribute, che ha fatto cantare il numeroso pubblico presente. Domenica 21 giugno, al tramonto, i Focs de Sant Joan hanno ospitato anche Le Vele per il Verdi - Festa della Musica 2026, iniziativa che ha saputo coniugare musica, mare e tradizione. Sei equipaggi composti dai musicisti della Banda Musicale Antonio Dalerci hanno raggiunto la banchina Dogana a bordo delle tradizionali vele latine della Lega Navale Italiana, continuando a suonare fino all'approdo e dando poi vita a un corteo musicale che ha raggiunto il palco allestito dalla Pro Loco sul lungomare di San Giovanni.

Qui la Banda ha passato il testimone al maestro Raimondo Dore, al pianoforte, accompagnato dai Daisy & The Soul Brothers, protagonisti del concerto che ha chiuso una serata all'insegna della musica e della collaborazione tra associazioni, artisti e realtà del territorio. Il programma dei Focs de Sant Joan proseguirà domani, martedì 23 giugno, con la giornata conclusiva della manifestazione. Alle 10.30 è prevista la consegna della Flama del Canigó, a cura di Òmnium Cultural de l'Alguer, al Monumento all'Unità della Lingua, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti della Generalitat de Catalunya. Nel pomeriggio, alle 17, apriranno gli stand, mentre alle 19 partirà la processione di San Giovanni. Seguirà, intorno alle 19.15, il tradizionale rito del comparatico sulla spiaggia del Lido di San Giovanni. Alle 20.30 sarà acceso il grande falò accompagnato dallo spettacolo di fuoco e, intorno alle 21, si rinnova il momento più atteso e simbolico della festa: il salto del fuoco, antico rito propiziatorio che ogni anno richiama centinaia di algheresi e visitatori. A chiudere la manifestazione sarà, dalle 22.30, il concerto dei TaZu - Tribute Band Zucchero.

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