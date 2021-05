L’Amministrazione Comunale di Florinas, centro di 1500 abitanti a pochi chilometri da Sassari, ha portato a termine diverse opere pubbliche e concluso l’affidamento di servizi importanti come la gestione della Comunità protetta e la gestione della raccolta differenziata. Tra i lavori appena conclusi si segnalano gli interventi di recupero ambientale della cava dismessa "Su Cunzadu e Cheja”, finanziati (nel 2018) dall’assessorato regionale all’Industria con la somma di 225 mila euro. Nell'ex cava è stato realizzato un muro di sostegno, reti para massi e delle aiuole composte da macchia mediterranea. Le nuove opere realizzate conterranno un fronte franoso che si affacciava pericolosamente nell'attuale anfiteatro e parco. Conclusi anche i lavori di riqualificazione urbana del centro storico, attesi da 10 anni, per un importo complessivo di 170 mila euro ( fondi regionali e comunali). Sono stati demoliti alcuni fabbricati staticamente compromessi, posti all'angolo tra le via Mannu e via Eleonora d'Arborea, con successiva ricostruzione dei fabbricati stessi. Questo intervento, oltre a risolvere problemi annosi, ha anche ridato staticità ad alcune costruzioni adiacenti.

Completata inoltre, per un importo di 120 mila euro, la costruzione della strada di collegamento tra la via S'Ena e via Grazia Deledda. La nuova arteria molto probabilmente, a detta dell'Amministrazione comunale, si chiamerà via Lorenzo Manconi. Effettuati anche interventi di bitumazione di alcune strade cittadine, per un totale di 8 mila metri quadri di nuovo asfalto. Rifatto il manto stradale di via Roma, via Giovanni XXIII e della circonvallazione Iscala Pighia. "Nonostante la pandemia abbiamo eseguito importanti interventi ed altri ne abbiamo in programmazione.- spiega il sindaco di Florinas Enrico Lobino - È stata infatti già appaltata la sistemazione del cimitero e l’efficientamento energetico della Casa comunale e dell'ex scuola elementare. Inoltre cercheremo di destinare diverse somme alle strade rurali, rovinate dal maltempo della stagione invernale".

