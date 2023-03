Il Comune di Florinas ha comunicato che, a partire dal 3 aprile e sino al 3 maggio, sarà interrotto il tratto di strada tra Florinas, Codrongianos e Ploaghe, all'altezza del sottopasso della strada statale 131 Carlo Felice. La comunicazione fa seguito all’ordinanza del dirigente del Settore Viabilità Nord Ovest della Provincia di Sassari.

«La chiusura è necessaria per consentire, all’impresa esecutrice, di demolire la seconda parte del viadotto - fanno sapere dal Comune -. Il percorso alternativo, e comunque quello più consigliato, per raggiungere le comunità di Ploaghe e Codrongianos da Florinas, è inserirsi nella strada statale 131 in direzione Cagliari e prendere la bretella della strada statale 729 per Olbia e successivamente reinserirsi su Ploaghe. Per il percorso inverso che da Ploaghe porta verso Florinas, prendere la strada provinciale 97 e immettersi nella strada statale 131 in direzione Sassari per prendere o la camionale (Zona Industriale Cargeghe-Muros) o la strada statale 131 verso Cagliari e riprendere la SP3 (Pereddinu)».

I nuovi orari dello scuolabus, a partire sempre dal 3 aprile sono: per gli alunni della scuola secondaria la partenza da Florinas è fissata per le 7.35 e l’arrivo a Codrongianos alle 7.55. Per il ritorno la partenza da Codrongianos sarà alle 14.05 e l’arrivo a Florinas alle 14.30. Per gli alunni della scuola primaria il nuovo ingresso è fissato alle 8.35. La partenza da Codrongianos è per le 8.05, mentre l’arrivo a Florinas alle 8.30. Da quest’ultimo centro, la partenza è fisssata alle 16.15 e l’arrivo a Codrongianos alle 16.35.

