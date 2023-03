Ci sono ottime notizie per il comune di Florinas, amministrato dal sindaco Enrico Lobino, sul fronte degli investimenti in favore del benessere e dello sport nel piccolo centro del Coros.

Il paese sarà, infatti, dotato a breve di un'area attrezzata all'aperto, completa di percorsi, attrezzature e nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera. La linea d'intervento finanziata dal governo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sport e inclusione sociale ha come obiettivo quello di raggiungere una platea di potenziali beneficiari di oltre 2mila Comuni con popolazione fino a 10mila abitanti, sprovvisti di play ground pubblici, che puntano a coinvolgere il cittadino in una pratica sportiva inclusiva, di condivisione, di partecipazione sociale e soprattutto all'area aperta.

Una partecipazione che ha permesso al comune di ottenere 28mila 500 euro per aree fitness outdoor.

«Lo sport e il cardio fitness per tutti sono all'aperto e gratuiti. Un percorso benessere da realizzare a breve», sottolineano dal comune.

