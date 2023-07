Saranno tanti gli appuntamenti che animeranno l'estate 2023 a Florinas. Sabato 8 luglio alle 21, presso l'anfiteatro, si terrà il Figulinas Beer Fest. Giovedì 13 e martedì 18 luglio, alle 18, presso il parco comunale, sarà la volta del laboratorio e letture per bambini dai 3 ai 9 anni.

Sabato 5 agosto, presso l'anfiteatro comunale, spazio alla 28esima rassegna internazionale per cori tradizionali. Sabato 13 agosto alle 21, l'anfiteatro comunale ospiterà il 33esimo Figulinas Festival, la rassegna internazionale del folklore con gruppi in arrivo da Brasile, Colombia, Stati Uniti e Sud Africa. Venerdì 18 agosto, al parco comunale, avrà luogo la festa dei giovani. Sabato 19 agosto, alle 18, nel campo sportivo andrà in scena il raduno Track con spettacoli di freestyle e musica. Sabato 26 agosto ci si sposterà al campo sportivo per il sedicesimo motoincontro "Ilienses". Dal 31 agosto al 3 settembre piazza del Popolo e Largo Brigata Sassari saranno il palcoscenico del tredicesimo festival letterario "Florinas in giallo".

Domenica 10 settembre alle 10, da piazza del Popolo partirà la terza passeggiata ecologica con la visita a vecchi percorsi rurali e siti archeologici. Chiuderà gli eventi estivi la 28esima edizione di Cantigos in Carrela, canti corali per le vie del paese con la degustazione di prodotti tipici.

