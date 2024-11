Da questa mattina, la popolazione individuata dalla Asl di Sassari in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Florinas, si è data appuntamento presso i locali della ex scuola di via Regina Elena, per sottoporsi a visite gratuite di cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia. Sono una cinquantina i cittadini che sono stati contattati e hanno risposto all’appello dell’azienda sanitaria.

L’obiettivo è portare la Sanità pubblica tra le fasce più fragili della società, con il coinvolgimento del terzo settore e delle amministrazioni comunali, nell’intento di abbattere le barriere sociali ed economiche che spesso rendono difficoltoso l’accesso ai servizi sanitari. Elementi su cui si basa il piano “Contrastare la povertà sanitaria”, nel Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) che oggi ha fatto tappa a Florinas. L’intervento si rivolge alle persone in condizione di svantaggio socio-economico, in particolare a: cittadini iscritti al Servizio Sanitario nazionale in condizioni di indigenza, persone con basso livello di reddito e istruzione, senza reti relazionali di sostegno, senza fissa dimora, appartenenti alle comunità rom, sinti e camminanti.

Il Pnes – Programma nazionale equità nella salute, previsto nell’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027,individua quattro aree per le quali è più urgente intervenire ed è necessaria un’iniziativa nazionale a supporto dell’organizzazione regionale e locale dei servizi sanitari e sociosanitari:prendersi cura della salute mentale, maggiore copertura degli screening oncologici, il genere al centro della cura e contrastare la povertà sanitaria.

