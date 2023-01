Il comune di Florinas amministrato dal sindaco Enrico Lobino ha appaltato e aggiudicato tre lavori nel settore delle opere pubbliche.

Il primo riguarda il recupero urbano di un'area degradata posta nel centro storico, dove sarà realizzata una piazza nell’angolo tra la via Mannu e la via Eleonora d’ Arborea. Nello stesso intervento sarà completato il lastricato di Piazza Umberto. L'importo dei lavori è di 352mila euro.

Nel secondo sarà ripristinata la viabilità, a seguito di una frana, del tratto stradale in località "Su Pertusu". Nello stesso intervento sarà eseguita una manutenzione alla strada Coscore - Su Pertusu, per un costo di 355mila 312 euro. Il terzo interesserà un tratto stradale in località "Badde Su Cantaru". Il costo degli interventi è di 387mila 318 euro.

