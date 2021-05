È stato per alcune settimane in zona rossa, con un numero di contagi da coronavirus che ha superato i 150, e anche con più di 200 persone in quarantena. Ma ora tutto questo è solo un lontano ricordo per Uri, centro del Coros, che è tornato ad essere Covid-free.

“Abbiamo azzerato tutti i casi – ha dichiarato il sindaco, Lucia Cirroni -. Noi dal 12 aprile non abbiamo più avuto nuove posività e il numero delle persone contagiate è andato via via scemando sino ad arrivare a zero”.

Il primo cittadino non nasconde la sua soddisfazione: “Gli uresi sono stati bravissimi perché se siamo riusciti a debellare il virus così in fretta è proprio perché sono stati molto responsabili. Mi auguro che questo senso di responsabilità li accompagni anche adesso in cui le restrizioni sono un attimino più lievi al fine di non ritornare a vivere una situazione brutta come quella. Posso dire che anche le azioni che abbiamo messo in campo come amministrazione hanno funzionato”.

In controtendenza Aggius dove i casi di coronavirus sono in aumento: in base all'ultimo bollettino reso noto dal comune, è salito a sette il numero delle persone contagiate e altrettante quelle in quarantena.

“Esorto – ha sottolineato l'assessore Anna Rita Orrù – a non abbassare la guardia rispettando le semplici regole che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, come indossare in modo corretto la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale evitando assembramenti e la continua igiene delle mani e degli ambienti”.

