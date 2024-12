La pasta filata sarda incontra la raffinatezza dei fili di seta, la delicatezza della filigrana e il carattere del corallo, il tutto racchiuso in una resina che conserva e valorizza la bellezza dei materiali lavorati dagli artigiani dell’isola. A Sennori, grazie all’idea della pasticcera Gianfranca Dettori, è nato Filos, un progetto che unisce tradizione, arte e innovazione attraverso una linea di gioielli.

L’idea ha avuto inizio quasi per caso, quando Gianfranca stava preparando delle cialde di pasta filata per un dolce tradizionale. Alcuni ritagli erano rimasti, e, come spesso accade ai creativi, si sono rivelati essere l’occasione per un nuovo progetto. «Ho pensato di conservare le cialde per mostrarle ai miei clienti durante un laboratorio, per spiegare come funziona l’intreccio della filatura», racconta Gianfranca. Un giorno, rivisitando quei frammenti di pasta, ha avuto un’intuizione: trasformarli in un piccolo gioiello.

Tuttavia, la pasta filata, essendo fragile, non sarebbe durata nel tempo. Con l’aiuto di una giovane artista che lavora con la resina, Gianfranca ha trovato il modo per preservare quei sottili fogli di pasta, che si sono fusi perfettamente con il materiale, mantenendo intatto il loro intreccio originale. Così è nato il primo gioiello, un simbolo della tradizione sarda. Successivamente, l’idea di arricchire la creazione con dettagli in filigrana e corallo ha preso forma, completando il progetto con una collana in seta sarda realizzata da Maria Corda, artigiana di Orgosolo che ancora lavora con i bacchi.

Gianfranca ha in mente di ampliare il progetto: «Vogliamo portarlo in tutta la Sardegna, ma anche nelle fiere nazionali e internazionali. La Sardegna ha una storia unica, e vogliamo raccontarla anche attraverso il lavoro di tutti gli artigiani che hanno aderito a questa iniziativa». Per l’artista di Sennori, l'artigianato sardo ha ancora un futuro. «C’è sempre spazio per la bellezza, soprattutto quella sarda. Bisogna solo saperla far conoscere e valorizzare di più».

