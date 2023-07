Ancora un’auto in fiamme a Porto Torres. Un incendio di origine dolosa ha ridotto in cenere una Fiat Bravo parcheggiata in via delle Vigne, una delle strade più trafficate della città.

L’episodio si è verificato poco dopo le due della notte, quando un boato ha messo in allarme i residenti della palazzina vicina, svegliati di soprassalto dallo scoppio dei vetri e dalle gomme. I vigili del fuoco del distaccamento locale non hanno fatto altro che spegnere le fiamme e cercare di limitare i danni provocati dal rogo, probabilmente favorito da un accelerante e dalla probabile diavolina, liquido infiammabile versato su una delle ruote.

Gli abitanti della zona si sono precipitati in strada, preoccupati per le fiamme, lingue di fuoco che hanno investito la macchina, per fortuna, senza intaccare le altre auto posteggiate in prossimità.

