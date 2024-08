«Il sindacato? Non era presente alla commissione Ambiente perché ce lo hanno impedito». Così il segretario territoriale Fiadel Stefano Delrio, all’indomani della riunione presso la sede di Alghero Ambiente per discutere delle criticità del servizio di igiene urbana, in proroga dallo scorso aprile. Delrio fa sapere che, essendo egli stesso un dipendente della ditta, ha dovuto chiedere un permesso per poter partecipare alla commissione consiliare,«permesso per ben due volte negato dall'azienda», scrive in una nota.

Era stata la stessa Fiadel, che rappresenta il 65% del personale a tempo indeterminato, a denunciare le gravi criticità aziendali e i presunti rischi per i dipendenti, «inizialmente aprendo una procedura di raffreddamento – spiega Delrio - e poi chiudendola, dando fiducia alle stesse promesse vane e prive di contenuto che sono state fatte anche questa volta davanti alla commissione Ambiente. Ci domandiamo quanto a lungo si debba andare avanti prima che vengano risolte queste gravi carenze che incidono negativamente sul servizio di igiene urbana e sulla pulizia e decoro della città. Dalla prima denuncia Fiadel è passato un anno, la situazione è peggiorata», avverte il sindacalista che continuerà quotidianamente a monitorare la situazione, riservandosi «ogni adeguata azione presso le sedi più opportune», conclude il comunicato.

