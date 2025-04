Il Museo della Tonnara di Stintino apre in via straordinaria le porte ai visitatori, in occasione delle giornate di Pasqua e Pasquetta osservando gli orari delle 11-13 al mattino e 16-19 al pomeriggio.

L'apertura eccezionale è stata programmata anche per la festa del 25 Aprile, osservando gli stessi orari al mattino e al pomeriggio. Il Mut offre un patrimonio tra mare, tradizioni e cultura del borgo marinaro. Racconta di banchi di pesci che seguono le correnti del Mediterraneo, di ciurme di mare che ne attendono l'arrivo e di un sistema di reti che ne intercetta il passaggio. Ricco di storia, il museo di Stintino descrive il tradizionale metodo della pesca del tonno, praticato nel Golfo dell'Asinara fino al secolo scorso.

Racconta le vite vissute degli uomini che hanno pescato e lavorato il tonno con fatica e tenacia, ovvero l'identità di un paese la cui storia è strettamente legata a quella della Tonnara Saline. All'interno strumenti multimediali e percorsi audiovisivi e musicali, video con voce narrante che accompagnano i visitatori in un viaggio con immagini d'epoca che narrano anche la storia dell'Asinara.

© Riproduzione riservata