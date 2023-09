Doppio concerto per il Festa Rustica ensemble e la special guest Diana Menea: sabato alle 19 nella location d’eccezione di Cala Reale sull'isola dell'Asinara; domenica alle stessa ora nel Teatro S’Arza a Sassari. Gli appuntamenti rientrano nel cartellone del 5° Festival internazionale di musica antica “Note Senza Tempo”.

Il Festa Rustica ensemble è un gruppo da camera di musica barocca composto da Giorgio Matteoli (flauto dritto e direzione), Attilio Motzo (violino barocco), Daniele Cernuto (viola da gamba e voce), Calogero Sportato (tiorba, arciliuto, chitarra alla spagnola), e Diana Menea (voce recitante).

Diana Menea, attrice e formatrice, ha avuto come maestri Enrico D’Amato, Luca Ronconi, Franca Nuti e Giulia Lazzarini, Ha lavorato spesso per il Piccolo teatro di Milano ed è docente presso corsi e Scuole di Alta Formazione quali la “Scuola del Piccolo Teatro di Milano”, “Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro” di ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione, “Corso di alta formazione per cantanti lirici” del Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena e del Teatro Comunale di Bologna.

