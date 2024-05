La cantante big Noemi sarà la protagonista degli eventi di spettacolo in programma per la Festha Manna a Porto Torres. L’artista salirà sul palco allestito per la “Note sotto la torre” in programma domani, sabato 18 maggio a partire dalle 21.30, ai piedi della Torre Aragonese. Classe 1982, timbro vocale originale e carattere carismatico, Noemi dal 2009 - anno della sua partecipazione al programma televisivo X Factor – ha raccolto una serie di successi con brani che l’hanno vista tra gli ospiti più appezzati del Festival di Sanremo. Il concerto, uno degli eventi di punta di un ricco e variegato calendario caratterizzato dalle tre giornate della Festha Manna, la festa patronale dedicata ai Martiri Turritani, predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e le attività commerciali del territorio. Rinviata al 2 giugno per maltempo la Sagra del pesce programmata per lunedì 20 maggio. In coda alle manifestazioni il Palio di Santu Bainzu” a cura dell’associazione “Etnos Li Bainzini” previsto per l’8 giugno.

