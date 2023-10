Una festa di fine stagione turistica con i vini della Cantina Santa Maria La Palma, street food e musica dal vivo.

Venerdì 6 ottobre Villa Mosca e il ristorante Fermento organizzano un evento speciale insieme alla Cantina Santa Maria La Palma: una festa di fine estate, a partire dalle 18 (ingresso libero senza prenotazione).

Ospite speciale El Caminante, progetto metà algherese e metà venezuelano, frutto del lavoro di Monica Cabras, algherese doc, e del marito Pedro, di origini venezuelane. Le loro arepas (pane tipico venezuelano a base di mais, totalmente gluten free) saranno proposte in abbinamento con prodotti tipici sardi, algheresi e internazionali, realizzando diverse fusion perfette per ogni palato, ideali per accompagnare una bella festa di fine estate. Il loro ormai famoso food truck si fermerà proprio nel piazzale di Villa Mosca, pronto a soddisfare tutti gli appassionati di cibo e vino.

El Caminante è un progetto famoso e pluripremiato: è stato inserito nella guida del Gambero Rosso Street Food dal 2018 e, sempre con Gambero Rosso, ha vinto il premio speciale Street Food on the road nel 2019; ha poi partecipato al reality Street Food Battle insieme allo chef Simone Rugiati e ha avviato collaborazioni con chef Stella Michelin.

Le arepas saranno abbinate a una selezione di vini del territorio, firmati dalla Cantina Santa Maria La Palma: Estìu, da uve Sauvignon (il suo nome significa “Estate”, un naming perfetto per l’occasione), Trìulas, da uve Chardonnay, Akènta (Vermentino di Sardegna DOC Spumante) e Akènta Rosé (spumante da uve rosse di Cagnulari) e Cagnulari, dal vitigno omonimo, il vino rosso di Alghero.

Spazio anche alla musica dal vivo: la serata sarà accompagnata dalla band "Pirati & Panadas Funk", formata da Antonio Fortunato (chitarra), Angelo Salaris (basso), Danilo Lutzoni (voce) e Sergio Intelisano (batteria). I Pirati sono pronti a far ballare e divertire con buona musica e un pizzico di ironia e umorismo.

