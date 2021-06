Anche a Sassari i carabinieri hanno celebrato il 207esimo anniversario della fondazione dell’Arma.

All’interno della caserma intitolata al capitano Berlinguer, sede del Comando Provinciale, alla presenza del Prefetto di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, si è svolta una breve cerimonia, nel rispetto delle misure anti-Covid, con l’omaggio – la deposizione di una corona d’alloro – alla lapide che commemora l’azione dell’ufficiale, che nel 1835 riportò tre gravi ferite da colpi d’arma da fuoco durante l’arresto di un pericoloso bandito, accusato d’omicidio, nelle campagne sassaresi.

Il Comando ha poi diffuso il bilancio dell’attività dei militari sassaresi nel corso degli ultimi 12 mesi.

"Un anno difficile - spiega una nota - che ha visto l’Arma sassarese costantemente impegnata nel fronteggiare l’epidemia da covid-19, con controlli ma anche aiutando la cittadinanza: le scorte ai trasporti dei vaccini giunti sull’isola e la disponibilità delle stazioni a dare ausilio per la prenotazione delle vaccinazioni via web sono solo alcune delle attività predisposte dal Comando Provinciale per collaborare nella lotta alla pandemia, ma tantissimi sono stati gli atti dei singoli militari che hanno portato a volte un po’ di sollievo ad una popolazione stremata dalle tante difficoltà conseguenti alla situazione d’emergenza.

Non è comunque venuta meno l’attività di prevenzione e repressione della criminalità, tanto che numerose sono state le operazioni messe a segno”.

Lo stesso Comando ha poi ricordato le principali attività svolte a presidio del territorio. Nel dettaglio:

- L’Operazione “Malesya”, del Nucleo Investigativo provinciale, che ha visto l’arresto di 39 persone per spaccio in concorso di eroina e cocaina, soprattutto nel centro storico del capoluogo;

- L’operazione “Badde Tulva” della Compagnia di Bonorva, con l’esecuzione di 4 arresti tra Thiesi e Ittiri per spaccio e ricettazione;

- L’operazione “Bella Vita” della Compagnia di Valledoria, con 5 arresti per spaccio in concorso nella bassa valle del Coghinas;

- L’operazione “Platinum”, condotta in collaborazione con la DIA nazionale da parte della Compagnia di Alghero, con l’arresto di 10 persone in Sardegna, legate al clan ndranghetistico dei Giorgi, che avevano eletto la cittadina costiera base delle loro attività di narcotraffico internazionale.

© Riproduzione riservata