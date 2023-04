Il comune di Sennori ha reso noti gli appuntamenti per celebrare la 78esima ricorrenza della festa della Liberazione, in programma martedì 25 aprile.

Si comincerà alle 10 con il corteo che partirà dalla caserma dei carabinieri in via Vittorio Emanuele verso la Casa Comunale in via Brigata Sassari, dove il Sindaco, Nicola Sassu, deporrà una corona di alloro davanti alla targa commemorativa lì posta in onore di tutte le donne e gli uomini che si sono battuti per liberare l'Italia.

Dopo il consueto discorso del Sindaco i ragazzi, che hanno partecipato al “Progetto Auschwitz” curato da Arci Nord Sardegna, daranno una testimonianza della loro esperienza. Sarà presente anche il reduce di guerra, Giuseppino Piga

La manifestazione sarà impreziosita dalla partecipazione della Banda Musicale del Comune di Sennori, guidata dal Maestro Giuseppe Ruiu.

Parteciperanno il Corpo Della Polizia Locale di Sennori, il Corpo dei Carabinieri Stazione di Sennori, la Compagnia Barracellare di Sennori, l'A.N.C. Sorso Sennori, SPI CGIL Lega Romangia.

