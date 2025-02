Una compleanno singolare per la comunità di Thiesi che ha festeggiato ieri il traguardo dei 100 anni di zia Antonia Cossu, per tutti Toia, la nonnina del paese che ha lavorato per oltre vent’anni nella ditta casearia dei Fratelli Pinna.

La centenaria ha ricevuto gli auguri speciali dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che attraverso un telegramma ha voluto congratularsi con nonna Toia.

Un momento di gioia condiviso con la comunità integrata, la casa di riposo “Il girasole” di Mores dove, circondata dall’affetto dei suoi familiari - figli, nipoti e tanti cari amici - è stata la protagonista della festa in suo onore organizzata dall’animatrice Maria Antonietta Piras, con la partecipazione del sindaco Gianfranco Soletta, la vice sindaca Bastiana Leoni, il parroco di Thiesi don Luigi Casula e quello di Mores don Antonio, oltre al professor Salvatore Ferrandu.

Una giornata straordinaria per zia Tonia che ha raggiunto il secolo di vita tra tanto affetto e allegria.

«A lei auguriamo di spegnere ancora tante candeline con gioia, serenità e salute», ha detto il primo cittadino.

