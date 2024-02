Cento candeline, un secolo di vita vissuto tra l’affetto dei familiari. A Sorso è grande festa per Costantino Franca, classe 1924, che ha compiuto 100 anni.

Arruolato nella Marina Militare durante la seconda Guerra mondiale, è stato poi decorato con la Croce di guerra per aver partecipato con onore alla battaglia di Pantelleria del 15 giugno del 1942 e ha ricevuto il riconoscimento da parte del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale della militare della Marina, per la partecipazione alle campagne di guerra del 1942, 1943, 1944 e 1945.

In seguito, e fino al collocamento in pensione, ha lavorato come bidello alle scuole elementari di Sorso. Con lui a festeggiare c’erano i figli Marisa, Francesco e Antonella con le loro famiglie e le adorate nipoti Carla, Giulia e Jolanda, insieme al sindaco Fabrizio Demelas e all’assessore allo Sport Fabio Idini, che hanno portato i più cari auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale e consegnato al centenario una targa celebrativa.

