Sardegna sempre più terra di centenari. Ha compiuto 102 anni zia Caterina Spina, di Cossoine, ma residente da diversi anni a Fertilia, a casa di una figlia, dove è stata festeggiata la splendida ricorrenza insieme ai parenti più stretti.

Caterina Spina, rimasta vedova nel 1972, ha dedicato la vita alla sua famiglia, che si è trasferita da Cossoine ad Alghero 50 anni fa.

Ha avuto 4 figli, che le hanno dato 10 nipoti e 4 pronipoti. "Mia madre, come noi, si è sempre sentita cossoinese, nonostante la lunga lontananza dal suo paese di origine.- spiega Paolo Pisano, uno dei suoi figli - È ancora molto lucida, è aggiornata e guarda con interesse la televisione. Legge inoltre col tablet le sue preghiere. Per la ricorrenza dei suoi 102 anni ha voluto solamente la nostra presenza. Alcune autorità volevano omaggiarla, ma lei ha paura del Covid e a parte noi al momento non vuole incontrare nessuno".

