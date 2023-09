Il vino e le cantine, una tradizione che resiste e si fortifica negli anni.

Come avviene a Sorso che offre l’opportunità di conoscere i valori che si riflettono nella qualità della produzione e nella gestione dell’azienda vitivinicola. L’amministrazione comunale di Sorso, in collaborazione con la Cantina Nuraghe Crabioni, propone l'evento "Famiglia in vigna", una giornata alla scoperta della tradizione vitivinicola della Romangia, dedicata alle famiglie.

Venerdì 29 settembre, dalle 10 alle 12, nelle tenute della Cantina Nuraghe Crabioni, i partecipanti potranno prendere parte alla visita ai vigneti e alla cantina, con ingresso al nuraghe Pala Cannedda, accompagnati dall’archeologa Elisabetta Garau, e alla degustazione prevista per gli adulti, mentre per i più piccoli sarà organizzata una merenda.

Il viaggio tra le colture dei vitigni è riservato a soli due gruppi di 20 persone che potranno partecipare tramite prenotazione. L’idea è di far vivere un’esperienza autentica, alla scoperta di un’attività che mantiene fascino e gusto, modificandosi e adattandosi alle nuove tecnologie.

