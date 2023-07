Il programma estivo proposto dall’amministrazione comunale di Castelsardo, Pro Loco e associazioni private, prosegue per un agosto all’insegna dell’arte e della cultura.

In programma le serate dedicate ai più piccoli nella pista ciclopedonale di Lu Bagnu. In Piazza la Pianedda, invece, ogni mercoledì, già dal 19 luglio, si balla il liscio, latino-americano e balli di gruppo e tutti i venerdì, sabato e domenica, nella Piazza Nuova si possono ammirare e acquistare le creazioni artigianali dell’associazione “Impronte Creative”. Ad agosto, si parte con la tradizione e la fede; mercoledì 2, si terrà infatti la Festa della Madonna degli Angeli, tradizionalmente onorata da un comitato di muratori.

Dopo le celebrazioni religiose, serata di ballo in Piazza la Pianedda con Gianluca Pittalis, mentre domenica 6 i riti saranno tutti per Sant’Antonio da Padova, patrono dei pescatori a cui sarà dedicata una celebrazione religiosa sulla banchina del porto e, a seguire, la processione a mare. Lunedi 7 agosto torna il tango in Piazza la Pianedda con la “Milonga Alma y Corazon”.

Domenica 13 sarà invece dedicata alla tradizione con il concerto di Maria Giovanna Cherchi nella Piazza Nuova, organizzato dalla Pro Loco. Il 15 agosto, come tradizione vuole, si assisterà allo spettacolo dei fuochi alla mezzanotte dalle terrazze del Castello, preceduti da una serata dedicata agli appassionati degli anni ’90, con la regina della disco dance Carolina Márquez, cantante e disc jockey colombiana naturalizzata italiana.

Dal 18 al 20 agosto, al via Il Festival Jazz Internazionale Musica sulle Bocche 2023, con una serie di appuntamenti a orari e in luoghi suggestivi come le 6 del mattino, ma non solo, nelle vie del Centro Storico, nelle terrazze del castello, nella scalinata di Via Trieste, nella spiaggia della Marina e nel molo del porto turistico. Lunedi 21, in Piazza della Misericordia, l’Associazione Labirintus presenta una serata dedicata alla “Buona Novella di Fabrizio De Andrè”. A settembre prenderanno il via le manifestazioni del Genera Festival che avrà il suo clou il 21, 22 e 23, con l’ottava edizione del Premio Giornalistico Città di Castelsardo, che rappresenta un unicum nel panorama culturale e turistico della Sardegna.

