Un corriere della droga proveniente da Genova è stato arrestato a Porto Torres dopo essere sbarcato dal traghetto. L’uomo, di origine nigeriana, è finito nelle maglie dei controlli messi in atto dalla Guardia di finanza.

Quando è stato fermato, le Fiamme gialle hanno avuto subito il sospetto che fosse un “bodypacker”, un corriere “ovulatore”. I cani antidroga Karma e Fred hanno segnalato con insistenza il bagaglio a mano del viaggiatore e l’ispezione ha consentito di recuperare, nascosti in un flacone di bagnoschiuma, 99 ovuli contenenti eroina e cocaina. Lo stupefacente, quantificato in 1,3 kg di eroina e 300 grammi di cocaina circa, è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, anche per scongiurare rischi per la sua salute, è stato accompagnato in ospedale a Sassari per essere sottoposto ad accertamenti i quali hanno escluso che in corpo avesse altri stupefacenti.

Infine è scattato l’arresto e la traduzione al carcere di Bancali.

La droga, opportunamente tagliata, se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 500.000 euro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata