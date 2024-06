Una bella giornata di sole ha consegnato agli archivi la tappa dell’edizione 2024 del campionato sardo Pony Endurance che si è svolta sotto l’egida della Fise Sardegna. Giovanissimi cavalieri e amazzoni in sella ai pony hanno affrontato un percorso suggestivo nei dintorni di Porto Torres, una gara senza intoppi e un pranzo preparato e offerto, al termine delle competizioni, dal Team Endurance del Golfo.

La distanza più lunga è stata quella di 11 km per la categoria Pony Elite dove si è imposta Giada Simula in sella a Ringegnoso. Podio tutto femminile: al secondo posto Matilda Deligios su Prestigiosa e al terzo Maria Salaris su Steddau Ses Tue. Nella Pony B su tragitto di 6,4 km Mattia Satta su Steddau Ses Tue ha ottenuto il miglior punteggio davanti ad Anna Solinas su Prestigiosa. Terzo gradino del podio per Francesca Maria Senette su Raggio di Sole. Nella Pony A sulla distanza di 4,4 km vittoria di Angelo Corria su Qui, mentre nella Pony Avviamento su 2,2 km la migliore è risultata Eleonora Lai su Treciolinamargianita.



