L’assessorato regionale del Lavoro, organizza per sabato 27 settembre a Ittiri per l’anno dell’emigrazione sarda in Argentina, come contenuto nel Programma Annuale dell’Emigrazione 2025 approvato dalla Giunta regionale. Una giornata dedicata alla prima emigrazione dei sardi nel continente latino-americano nel primo dopoguerra. L’iniziativa, attuata con la collaborazione del Comune di Ittiri, con l’associazione Culturale Ittiri Cannedu e l’associazione di Tutela Crei Acli, ha scelto Ittiri in quanto ha dato i natali allo storico iniziatore dell’emigrazione sarda in Argentina, Cosimo Tavera, dando avvio all’organizzazione dei sardi che decisero di salpare l’oceano in cerca di fortuna. Alla giornata prenderà parte l’assessora del Lavoro Desiré Manca, titolare della competenza sull’emigrazione, che ha detto: «È importante richiamare la memoria di quanti hanno lasciato la Sardegna per trovare un futuro più sostenibile per se e i propri cari, soprattutto quanti hanno scelto di andare ‘alla fine del mondo’ per richiamare l’espressione di papa Francesco il giorno della sua elezione.

La comunità sarda in Argentina, grazie a Cosimo Tavera, è una delle più numerose all’estero, organizzata in nove circoli e una attivissima Federazione guidata dalla figlia di Cosimo, Marga Tavera. Ringrazio il Comune di Ittiri e in particolare il sindaco, Antonio Sau, per la sensibilità e la disponibilità dimostrata nell’ospitare nel proprio territorio un momento di socialità e di comunità che esalta i valori dell’identità sarda in tutto il mondo». Il programma prevede, oltre gli interventi del sindaco di Ittiri e dell’assessora del Lavoro, una visita guidata ai luoghi del comune di Ittiri per la delegazione proveniente dall’Argentina, l’inaugurazione della mostra fotografica “Oltre il mare, stesse radici. Sardegna e Argentina nelle immagini di un figlio dell’emigrazione” dell’architetto sardo-argentino Ferdinando Caesar Montarce e un convegno con la partecipazione di Antonio Muglia, autore del libro “Verso Sud, storie di Sardegna e America Latina, di Mauro Carta presidente delle Acli della Sardegna e di Marga Tavera, presidente della Federazione dei Circoli Sardi in Argentina, oltre la testimonianza dei rappresentanti dei circoli dei sardi nella regione latino americana.

