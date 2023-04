Lavori di ampliamento per il cimitero comunale di Ponte Pizzinnu, la struttura realizzata circa 15 anni fa nella periferia della città di Porto Torres. La Regione Sardegna, attraverso l’assessorato dei Lavori Pubblici, ha concesso a favore del Comune la somma di 135 mila euro per l’attuazione dell’opera, un importo suddiviso in tre annualità che serviranno per realizzare nuovi loculi e soddisfare la domanda a seguito dell’emergenza presente in entrambi i cimiteri comunali.

L’intervento previsto per l’anno in corso è di circa 84mila euro, risorse utili anche alle manutenzioni e a risolvere il problema del numero delle sepolture che scarseggia e che, nei diversi periodi dell’anno, si pone come criticità da risolvere.

Al cimitero comunale di Balai, viste le richieste, sono state rinnovate le concessioni in uso di 32 loculi cimiteriali e una celletta ossario per la conservazione dei resti tumulati per un importo complessivo di circa 54 mila euro.

