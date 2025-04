«Pronti a chiedere lo stato di calamità alla Regione». Il sindaco di Sassari reagisce dopo l'emergenza acqua in città nelle ultime 48 ore. «Impensabile che Enas lasci così a lungo una città a secco e senza spiegazioni», afferma Giuseppe Mascia. La presa di posizione del primo cittadino è dura anche in considerazione del persistere dei disagi in alcune zone di Sassari.

«Il fatto è che comprensibilmente sta per esaurire la pazienza delle sassaresi e dei sassaresi», continua Mascia. Soprattutto perché ieri Enas, in un comunicato, parlava di un ritorno della fornitura idrica nel pomeriggio di ieri «ma in realtà interi quartieri sono ancora a secco e questo è assolutamente intollerabile», prosegue il primo cittadino.

«Ho già concordato», sottolinea il sindaco Mascia, «per la settimana prossima un incontro con i vertici di Abbanoa per fare il punto della situazione sullo stato della rete. Vanno assunte decisioni urgenti e definitive, basta con i rattoppi e i continui disagi».

