Sassari in parte di nuovo senz’acqua. Martedì 22 aprile 2025 continueranno i lavori di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Coghinas 2, che fornisce acqua grezza agli impianti di potabilizzazione a servizio di numerosi comuni del nord Sardegna. Le operazioni dureranno 24 ore, dalle 6 del mattino di martedì fino alla stessa ora di mercoledì 23 aprile. I disagi crescono per la temporanea indisponibilità del Coghinas 1, anch’esso interessato da lavori di manutenzione.

Sassari. Interruzioni dell’erogazione idrica, dalle sei del mattino di martedì alla stessa ora di mercoledì, nei quartieri quartieri serviti esclusivamente dal potabilizzatore di Truncu Reale tramite la condotta di Monte Oro. Si tratta il centro storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.

Nessun problema invece nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca, tra cui Li Punti, San Giovanni, Caniga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio e Predda Niedda, dove l’erogazione proseguirà regolarmente.

In zone come Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Villa Gardona, Gioscari, Monte Rosello, Medio, Sassari 2, Monte Furru, Badde Pedrosa: chiusure dalle 16 di martedì alle 6 di mercoledì; dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì; dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì.

Quartieri di Luna e Sole, Carbonazzi, Prunizzedda, Monte Rosello Alto: dalle 18 di martedì alle 6 di mercoledì; dalle 20 di mercoledì alle 6 di giovedì.

Per contenere le criticità Abbanoa garantirà nel corso dei lavori un servizio di autobotti nei punti strategici della città: in Porta Sant’Antonio, piazza Bottego, piazza Perosi, piazza Sacro Cuore e via Tavolara.

Porto Torres. Il centro abitato sarà alimentato dai pozzi di Li Pidriazzi, mentre nel quartiere di Serra Li Pozzi l’acqua sarà sospesa dalle 6 di martedì alle 10 di mercoledì. Servizio autobotti attivo davanti al campo sportivo comunale.

Stintino. Centro urbano con acqua garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali, mentre nelle aree del Pozzo San Nicola e dell’agro l’erogazione sarà sospesa dalle 14 di martedì alle 11 di mercoledì.

Nessun disagio per Alghero.

Castelsardo: stop all’erogazione dalle 6 di martedì fino alle 10 di mercoledì. Autobotti presenti in piazza La Pianedda e nei parcheggi Papillon della frazione di Lu Bagnu.

Valledoria, Santa Maria Coghinas, Badesi e Trinità d’Agultu: servizio interrotto dalle 16 di martedì fino alle 11 di mercoledì.

