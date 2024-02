Porte aperte nella Centrale unica di risposta (Cur) di Sassari, domenica 11 febbraio, in occasione della Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 112.

Areus darà la possibilità ai cittadini di visitare la nuova sede del NUE112 nel complesso sanitario di via Rizzeddu e conoscere più da vicino la gestione delle richieste di soccorso in Sardegna. Per motivi organizzativi sarà accolto un numero massimo di 30 partecipanti. Sono previste visite guidate alle ore 10, 11 e a mezzogiorno. Il personale sarà a disposizione per illustrare come si svolge il lavoro in Centrale e in particolare come vengono gestite le chiamate di emergenza.

Per prenotare la visita guidata basta compilare, entro le 12 di venerdì 9 febbraio, il modulo al link prenotaunposto.it/7cdbf8 che può essere raggiungibile anche dal sito www.areus.sardegna.it.

