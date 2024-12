Il Comune di Porto Torres ripropone anche quest’anno la “Parata di Natale”, una sfilata di colori nel centro cittadino. L’evento è in programma sabato 7 dicembre, a partire dalle 15.30, con partenza dal corso Vittorio Emanuele, angolo via Adelasia, un festoso corteo con Babbo Natale, le mascotte Disney, gli elfi dell'Associazione Intragnas e ballerini, pronti a riempire di gioia le vie della città.

La parata, organizzata dalla Pro Loco di Porto Torres, attraverserà diverse vie cittadine, regalando magia e divertimento. Durante il pomeriggio saranno allestiti i mercatini di Natale a cura degli studenti degli Istituti Comprensivi 1 e 2 della scuola elementare Borgona, della scuola media Don Antonio Sanna e del plesso Bellieni.

Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, è in programma un’intensa giornata ricca di appuntamenti. A partire dalle 15 in piazza Umberto I le associazioni Pro Loco, Intragnas ed Etnos prepareranno, rispettivamente, castagne e vin brulé, polenta, frittelle e crepes mentre gli scout Cngei e Agesci allestiranno il mercatino natalizio. Dopo l’esibizione scuola di danza ASD Moving Soul di Roberta Valente, in programma alle 16.00, alle 17.30 ci sarà l'accensione dell'Albero di Natale e subito dopo sarà la volta del concerto dei Black Soul Gospel Choir.

© Riproduzione riservata