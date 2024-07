L'Ardia di Santu Antine numero 102 ha proposto un doppio spettacolo di fede, tradizione equestre ed eleganza sabato sera e questa mattina. Ben 106 cavalli hanno affrontato la salita che porta al santuario con Gianluca Diana, su caddu 'e punta seguito dalle scorte Comita Corongiu e Maurizio Loi, Bernardo Spanu e Davide Calaresu, Gianfranco Cuccuru e Sergio Rosas. Sette cavalieri con le giubbe rosse, seguiti dagli altri cavalieri.

Affollatissimo il percorso e grande ammirazione sia per la qualità dei cavalli, tutti ben tenuti, sia per l'abilità dei cavalieri e di qualche amazzone, soprattutto di quelli che in pariglia sono rimasti affiancati sino a oltrepassare il portale della chiesa di San Costantino.

Il rito è stato rinnovato con i tre giri intorno al santuario prima in senso antiorario, contro il male, e poi in senso orario, a favore del bene. Questa mattina si è svolta anche la processione per le vie di Pozzomaggiore con i simulacri di San Costantino, sua madre Sant'Elena e Papa Silvestro.

Curiosità. A fare da obriera Giuseppina Cossu, moglie di Gianluca Diana.

© Riproduzione riservata