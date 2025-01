Ecobox come discariche e il Comune di Alghero fa partire i controlli. La polizia locale dedicherà un’apposita squadra alla ricognizione di tutti i contenitori per i rifiuti in uso a bar e ristoranti, bidoni mascherati da fioriere che, a volte, risultano sporchi e fatiscenti.

«Gli uffici del Servizio Ambiente e del Settore Demanio stanno provvedendo ad una ricognizione delle concessioni rilasciate per gli ecobox, oggetto di specifico regolamento e strettamente legate alle ripercussioni sul decoro urbano. In particolare, viene ricordato ai concessionari l’osservanza degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento, in ordine alle misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi delle gestione dell’ecobox, compresi i periodi in cui le attività chiudono per ferie», fanno sapere dagli uffici comunali.

Gli articoli citati del regolamento riguardano la modalità di conferimento dei rifiuti, l’igiene e il decoro, con l’obbligo di posizionare fiori e piante nella parte superiore.

