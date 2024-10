Taglio del nastro della nuova sede di Confcommercio ad Alghero.

Un punto di riferimento per le imprese del territorio in pieno centro, in via Cagliari 16, a due passi dal mercato civico e dal quartiere antico. Uno spazio per consulenze, agevolazioni e formazione.

Ieri pomeriggio l’inaugurazione con il presidente Confcommercio Nord Sardegna Sebastiano Casu e Massimo Cadeddu, presidente cittadino della confederazione delle imprese locali e che ha fortemente voluto un presidio Confcommercio ad Alghero.

Tra gli altri presenti anche il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e l’assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras.

