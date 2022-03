A 98 anni è morta a Ittiri Bruna Papini, ex ostetrica, una figura che ha segnato profondamente la storia dell'importante cittadina del Coros. Ha fatto nascere infatti migliaia di bambini. La sua non era una professione, ma un'autentica missione, che ha esercitato con straordinaria passione, sino a tarda età. Detiene anche un record, di cui andava fiera: tutti i parti in cui è stata impegnata sono andati a buon termine. Assisteva inoltre gratuitamente a domicilio le gestanti per i successivi dieci giorni dal parto. In qualsiasi giorno e a qualsiasi orario, dimostrando un attaccamento al lavoro e un amore per il prossimo a dir poco commoventi.

Toscana della Versilia, studi all'università di Pisa, per ricongiungersi al marito Pietro Antoni, che lavorava in Sardegna, nel 1958 si trasferì a Mara, nel Meilogu. Ma a lei e a suo marito, valente marmista, piacque in particolar modo Ittiri, che divenne la loro seconda patria, in cui vivono e lavorano figli e nipoti. Pietro è morto qualche anno fa, mentre suo figlio Mauro (l'altra è Roberta) ha continuato l'attività di marmista del padre, lasciando da poco il timone al suo discendente Dario.

Una famiglia benvoluta a Ittiri, un esempio di laboriosità e grande onestà. I funerali di Bruna Papini si svolgono oggi nella cittadina, ma la notizia della scomparsa dell'anziana donna ha suscitato già grande commozione. Nessuno ha infatti dimenticato i servigi della donna toscana e intere generazioni le saranno sempre riconoscenti. "La signora Bruna era una colonna della nostra cittadina - afferma il sindaco Antonio Sau -. Qua la conoscevano tutti. Poteva essere, ma lo era nei fatti, la zia dei tanti ittiresi che ha fatto nascere. Mi unisco al profondo cordoglio che ha suscitato nella nostra comunità la sua scomparsa".



