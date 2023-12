Un bando pubblico sui nuovi chioschi bar nella città di Porto Torres. Il Comune turritano intende rilasciare delle concessioni per realizzare piccole strutture amovibili ad uso chiosco ed assegnare in gestione le aree individuate con lo scopo di prestare servizi di qualità mediante investimenti volti alla riqualificazione e gestione dell’area. Le nuove installazioni di chiosco bar saranno possibili sulle aree del Parco di San Gavino e nel Parco Belvedere di via Balai.

L’obiettivo prioritario è quello di attuare la riqualificazione di alcune zone cittadine garantendo nel contempo il miglioramento dei servizi all’utenza. L’importo annuale del canone concessorio per l’assegnazione degli spazi è di 500 euro, un importo che costituisce la “base d’asta” e sullo stesso sono ammesse esclusivamente offerte in aumento con un minimo di 100 euro.

La durata della concessione secondo il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sarà pari a 12 anni, decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

