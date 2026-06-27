Nella Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droghe l’Asl di Sassari apre le porte del Servizio Dipendenze patologiche. E lancia un appello attraverso il direttore del SerD, Paolo Milia: «Siamo a disposizione della popolazione anche per un solo consiglio - ha affermato lo psichiatra, ieri nella sede di San Camillo - L’accesso al servizio è gratuito, libero e coperto dal completo anonimato. Sia che siate direttamente interessati o siate preoccupati per un familiare e un amico noi ci siamo e, insieme, possiamo trovare la strada per fare il primo passo verso una vita lontana dalle dipendenze e dalla droga».

I dati dell’Azienda mostrano come siano in aumento le persone che usufruiscono della struttura. «Al di là dello zoccolo duro dei pazienti con ormai vetuste problematiche da dipendenza da oppiacei, si registra un incremento dell'uso della cannabis che è diventata quasi endemica e della cocaina. Resta il fatto che l'eroina mantiene una posizione stabile nel mercato degli stupefacenti. Il dato significativo è legato all'abbassamento dell'età media di inizio di comportamenti a rischio e di assunzione di sostanze. Giornate come queste sono fondamentali per sensibilizzare, per far conoscere il fenomeno e, soprattutto, per divulgare i percorsi di cura offerti sul territorio da Servizio Sanitario Regionale».

Il quadro regionale desta preoccupazione perché l’isola è tra le prime tre regioni in Italia per la coltivazione della marijuana mentre nel sassarese emerge un incremento della domanda di trattamento e una crescente diffusione dell’uso di cocaina, crack e sostanze sintetiche, soprattutto nelle fasce di popolazione più giovani. A livello di numeri, l’Asl ha in carico, al momento, circa 3.200 pazienti, di cui 800 sono nuove ammissioni registrate nel periodo 2025-2026 e circa 200 riammessi (pazienti usciti dal circuito per poi ritornarvi). L’età media si attesta intorno ai 38 anni, per l’80% uomini, e il 35-40% delle persone è dipendente da cocaina. Per la maggior parte gli utenti sono eroinomani, anche se appare sempre più diffuso il fenomeno del “poli-consumo” di sostanze.

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