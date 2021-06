Il colore rosso che domina sullo splendido mare del Golfo dell’Asinara, a simboleggiare ancora una volta la battaglia contro la violenza di genere. Quest’anno la seconda edizione del “Raduno all’ Asinara – 10.000 vele di solidarietà”, organizzata dalla Lega Navale sezione di Castelsardo, e che si svolgerà nel molo di Cala Reale, sull’isola parco, risponde alla chiamata della solidarietà.

Si è scelta la data del 3 e 4 luglio in concomitanza con l’evento nazionale “10.000 vele di solidarietà-cambiamo rotta insieme” che quest’ anno prevede una manifestazione in favore di un tema che indigna l’opinione pubblica e a dimostrazione che il mondo della vela ha imparato da tempo a considerare la parità di genere come un fatto assodato.

In barca non c’è differenza di genere, di età, di classe e tutti coloro i quali potranno avere o procurarsi una barca, potranno uscire issando un lungo nastro rosso sui loro alberi quale segno di appartenenza ad una grande flotta solidale.

“È un cambio di rotta deciso che dobbiamo fare tutti insieme, donne e uomini, senza schieramenti di parte, pregiudizi o pensieri che dividano – hanno detto gli organizzatori -. Al contrario, come in un buon equipaggio i singoli individui, ognuno con le proprie caratteristiche, lavorano all’unisono per il raggiungimento di un risultato comune”.

Un’idea nata lo scorso anno dalla sezione di Castelsardo, nel cui porto turistico, allo scoppiare della pandemia rimasero bloccate oltre venti imbarcazioni impegnate nel campionato invernale a tappe Vele Nel Golfo. Nell’edizione 2021 il Nord Sardegna non poteva non rispondere all’appello, e con lo spirito di grande sensibilità sociale che le contraddistingue, le marinerie che si affacciano sul Golfo dell’Asinara non hanno avuto un attimo di esitazione ed hanno messo in atto una macchina organizzativa di tutto rispetto per contribuire a stendere un simbolico, lunghissimo nastro rosso lungo tutti gli 8mila chilometri di coste e laghi del Paese.

